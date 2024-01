Ukraiński ekspert o zachodniej broni. Gorzka opinia

F-16 to myśliwiec, który jest w stanie rozwijać prędkość do 2 Ma (ponad 2100 km/h) i operować na pułapie do 15 km. Posiada sześciolufowe działko M61 Vulcan kal. 20 mm, ale jest też dostosowany do przenoszenia dodatkowego, cięższego uzbrojenia. Może być nośnikiem m.in. z pocisków rakietowych AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM, AGM-88 HARM, AGM-65 Maverick, pocisków przeciwokrętowych AGM-84D Harpoon i Penguin, a także bomb.