Ukrainiec ocenił zachodnie myśliwce. Nie na F‑16 skupił uwagę

Za tym ostatnim przemawia fakt, że jest on w stanie przenosić nie tylko europejskie, ale i amerykańskie uzbrojenie. Co więcej, chociaż szwedzka maszyna jest nieco mniejsza od F-16 może wznieść się w powietrze z niemal taką samą ilością uzbrojenia (pod względem jego masy).

Gripen to jednosilnikowy myśliwiec ze skrzydłami typu delta z usterzeniem kaczki, który został opracowany przez szwedzki koncern SAAB. Mierzy ok. 14 m długości i osiąga prędkość do 2 Ma (ok. 2130 km/h). Jest w stanie operować na pułapie dochodzącym do 18 tys. m. Poza bronią może przenosić 3 tys. litrów zapasu paliwa oraz jednego lub dwóch pilotów (zależnie od wersji). W standardzie jest uzbrojony w działko Mauser BK-27 kal. 27 mm.