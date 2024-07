Wysyłają na front coraz starszą broń. Rosjanie nie przewidzieli konsekwencji

Jak zauważono w obszernej analizie przeprowadzonej na łamach Forbes, przykład M-46 pokazuje, że wiekowa broń wciąż może być przydatna dla Rosjan. W momencie wdrażania do służby było to najpotężniejsze działo ówczesnego ZSRR, które na dobre zastąpiły dopiero działa samobieżne 2S5 Hiacynt.

M-46 zapewnia przede wszystkim dużą siłę rażenia oraz daleki zasięg. W zależności od wykorzystywanych pocisków dochodzi on do ok. 25 km lub do ok. 37 km. M-46 cechuje się też akceptowalną szybkostrzelnością pięciu pocisków na minutę. Właśnie z tych powodów sprawdza się jako broń "kontrbateryjna" (np. do niszczenia innych haubic). CIA w 2009 r. oceniając zapasy artyleryjskie Korei Północnej i Południowej nazwała M-46 "najskuteczniejszą bronią kontrbateryjną w Korei".