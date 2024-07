Ukraina dostanie szwedzkie myśliwce? Urzędnik zdradza nowe informacje

Myśliwce wielozadaniowe SAAB JAS 39 Gripen to lekkie maszyny, które zostały wyprodukowane przez Szwedów we współpracy z BAE Systems. Historia tych samolotów sięga lat 80. XX wieku, kiedy to zaczęto pracować nad ich projektem. Pierwszy lot testowy Gripena odbył się w grudniu 1988 r., co stanowiło ważny moment w historii tej maszyny.