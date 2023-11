Samoloty zmienią przebieg wojny. Ukraiński ekspert nie ma wątpliwości

Jak czytamy na ukraińskim portalu Fakty, który powołuje się na rozmowę z Ignatem, "samoloty zmienią przebieg wojny i to bardzo poważnie". Mowa o myśliwcach F-16, których pierwsze egzemplarze z deklarowanych kilkudziesięciu dotarły już na front.

– Chciałbym polemizować ze wszystkimi krytykami w kwestii dotyczącej samolotów. Samoloty zmienią przebieg wojny i to bardzo poważnie . Potrzebujemy nowoczesnych maszyn, które będą w stanie zdobyć przewagę w powietrzu – mówił rzecznik. Ignat zwraca uwagę, że F-16 są zdolne do atakowania celów naziemnych, nawodnych i powietrznych.

Dodatkowo myśliwce stanowią ochronę dla Ukrainy przed rosyjskimi dronami i rakietami. – Przy pomocy samolotów takich jak F-16 będziemy w stanie powstrzymać to, co robi Rosja . Mianowicie odeprzeć rosyjskie samoloty i osłonić nasze wojska lądowe z powietrza – wyjaśniał Ignat.

Ukraińcy już od początku konfliktu z Rosją zabiegali o dostawy amerykańskich myśliwców F-16. Wielokrotnie też powtarzali, że jest to dla nich broń, która "zmieni reguły gry" i pozwoli wykazać przewagę nad wrogiem. Podobne słowa padają teraz z ust Ignata, który podkreśla możliwości bojowe F-16.

Te natomiast w świetle popularnych na wschodzie MiG-ów-29 lub Su-27 wcale nie wydają się tak atrakcyjne, aby stawiać F-16 w miejscu broni niezbędnej Ukrainie. W praktyce jednak należy wyjaśnić, że amerykański sprzęt jest przystosowany do przenoszenia o wiele szerszej gamy uzbrojenia w porównaniu z radziecką konkurencją .

Oznacza to, że F-16 są zdolne do transportowania broni na dziewięciu węzłach uzbrojenia. Mogą się na nich znaleźć kierowane pociski powietrze-ziemia AGM-65G2 Maverick, bomby Mk82 o wadze ok. 230 kg lub Mk84 (ponad 900 kg) lub radiolokacyjne rakiety powietrze-powietrze AIM-120C-5 AMRAAM.