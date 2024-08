Ocenił ukraińskie samoloty. Kontrowersyjna opinia eksperta

Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, iż Ukraina jest od dawna pozbawiona części zamiennych do swoich samolotów. – Przez prawie 20 lat Ukraina nie otrzymała z Rosji części zamiennych do starych samolotów. Flota samolotów jest wyjątkowo przestarzała, a jeśli mówimy o F-16, to powstały one jako platforma technologiczna, która się rozwija – ocenia ekspert z Ukrainy. Dodał jednocześnie, że jego zdaniem F-16 nie jest przestarzały, tak jak ukraińskie MiG-i czy Su, jednak od jego pierwszego wypuszczenia minęło 50 lat.