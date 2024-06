Ukrainiec dosadnie o F‑16. Nie gryzł się w język

Na temat F-16, które wkrótce zostaną przekazane Ukrainie, wypowiadało się w ostatnich miesiącach wielu ekspertów lotniczych i osób związanych z wojskiem. Sam prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyliczał, że do zdominowania Rosjan w powietrzu potrzebne jest ok. 120-130 nowoczesnych maszyn , w tym F-16.

– Jeśli to wszystko będzie w kompleksie i uporamy się z samolotami zrzucającymi rakiety przeciwlotnicze, to myślę, że kolejnym etapem będzie polowanie na samoloty Su-35 – mówił Golubcow.

Przypomnijmy, że F-16 to obecnie jedne z najnowocześniejszych myśliwców na świecie. Ich największą zaletą jest możliwość zintegrowania wielu różnego rodzaju pocisków i bomb na kilku podwieszanych węzłach. Obsługiwana przez F-16 amunicja to m.in. pociski rakietowe z rodziny AIM (AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM), ale też bomby CBU (CBU-87/89), GBU lub JDAM. Ponadto w kadłubie znalazło się miejsce dla sześciolufowego działka M61 Vulcan kal. 20 mm.

Śmiercionośne uzbrojenie to nie jedyna zaleta wspomnianych myśliwców. F-16 są również wysoce zwrotne – mierzą bowiem niespełna 15 m długości przy niemal 10 m rozpiętości skrzydeł, a do tego rozpędzają się do prędkości ok. 2 Ma, czyli ponad 2400 km/h. Maksymalny zasięg tych amerykańskich maszyn to z kolei ponad 4 tys. km.