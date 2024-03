Nikt ich tak nie nazywał. Pilot z USA dosadnie o F‑16

– Jeśli kiedykolwiek podszedłeś do MiG-a-29 na pokazach lotniczych, a potem natychmiast zobaczyłeś F-16, wiesz, jak dobry jest F-16 – zauważa Richter, który posługuje się znakiem wywoławczym T-Bone. Jego zdaniem F-16 to "wrażliwa bestia" w porównaniu z radzieckimi myśliwcami, do których przywykli Ukraińcy. To zaś oznacza, że przesiadka z MiG-ów na F-16 może być dla armii obrońców nie lada wyczynem i będzie wymagała nie tylko przeszkolenia pilotów.