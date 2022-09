Ukraińcy złożyli deklarację. Zwrócą Rosjanom przejętą broń

ZUBK 14 składa się z urządzenia miotającego 9X949, służącego do wypychania rakiety z lufy oraz kierowanego pocisku 9M119. Głowica posiada ładunek tandemowy. Według różnych źródeł pocisk jest w stanie przebić od 650 mm do 900 mm pancerza. Maksymalny zasięg rakiety wynosi 5 km. Pokonanie tego dystansu zajmuje jej nieco ponad14 sekund. Oznacza to, że średnia prędkość rakiety wynosi około 350 m/s.