Ukraińcy się nie zatrzymują. Zdobyli kolejne "militarne złoto"

RPG-30 "Kruk" to jednorazowy granatnik przeciwpancerny, zaprojektowany w 2008 r. Za produkcje tej broni odpowiada rosyjskie przedsiębiorstwo Bazalt. Po przejściu prób państwowych RPG-30 był stopniowo wprowadzany do uzbrojenia w latach 2012-2013. Granatnik o masie 10,3 kg i kalibrze 105 mm może razić cele na obszarze 200 metrów kwadratowych.

RSzG-2 (ros. Reaktiwnaja Szturmowaja Granata) to jeden z wariantów granatnika RPG-26. W tej wersji broń została uzbrojona w pociski paliwowo-powietrzne, a jej zasięg został zmniejszony z 250 m do 100 m. W przeciwieństwie do wariantu standardowego, granatnik RSzG-2 nie jest używany przeciwko pojazdom opancerzonym, lecz do zwalczania piechoty.