Ukraińcy zdobyli rosyjski okop. Na miejscu znaleźli taki carski relikt

Karabin Mosin M1891/30 jest modernizacją z lat 30. XX wieku powtarzalnego karabinu Mosin M1891 wprowadzonego do służby w 1891 roku zasilanego nabojem 7,62x54 mm R. Za czasów ZSRR uczyniono tę konstrukcję krótszą, co osiągnięto poprzez skrócenie lufy do 730 mm. Ponadto skrócenie lufy zaowocowało też zmniejszeniem masy karabinu do 3,9 kg (bez bagnetu).