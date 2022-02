Relikt z czasów carskich. Ukraińska modernizacja sprawia, że dalej jest skuteczny

Drugim przykładem jest już wspomniany relikt z czasów carskich czy karabin powtarzalny Mosin-Nagant wprowadzony do uzbrojenia jeszcze w 1891 roku, aczkolwiek w czasach ZSRR normą był już skrócony model M1891/30 występujący także w wersji wyborowej z celownikiem optycznym. Wersja M1891/30 charakteryzuje się masą własną 3,9 kg (bez bagnetu) i 730-mm lufą przy całkowitej długości karabinu wynoszącej 1234 mm.

Mosiny były bardzo prostą konstrukcją i tanią, co pozwoliło na ich masową produkcję nawet przez słabo wykwalifikowaną kadrę. Dobrze wykonane egzemplarze cechowały się jednak przyzwoitą celnością.

Z kolei do minusów należy wymienić brak automatycznego usuwania łódki nabojowej przy zamykaniu zamka, słabo dopracowany mechanizm spustowy, zamek składający się z kilku elementów, skłonność do samoczynnego otwierania się zamka w przypadku broni załadowanej i odbezpieczonej, bardzo niewygodny w obsłudze bezpiecznik oraz bardzo słabe mechaniczne przyrządy celownicze.

Nie oznacza, to, że z Mosina nie da się zrobić czegoś użytecznego. Pokazali to Finowie na przykładzie swoich Mosinów M39, w których zastosowano szereg zmian, z których najważniejszymi były nowe mechaniczne przyrządy celownicze, przeprojektowane łoże oraz lufy produkcji Suojeluskuntain Ase- ja Konepaja Osakeyhtiö znanego dzisiaj jako SAKO i słynącego z karabinów snajperskich.

Efekt był taki, że fińska modernizacja pozwalała przy wykorzystaniu jakościowej amunicji 7,62x53R mm nawet na rażenie celów na odległościach 1 km, co widać na poniższym nagraniu. Słynny fiński snajper Simo Häyhä większość swoich celów wyeliminował przy użyciu właśnie takiego zmodyfikowanego Mosina.

Podobną drogą podążyła ukraińska firma Крук, która w 2015 roku przy pomocy żołnierzy z batalionów ochotniczych formowanych po zajęciu Krymu przez Rosję i w trakcie wojny na wchodzie kraju zaprojektowała modernizację Mosina dostosowującą go do współczesnych warunków pola walki. Co ciekawe modernizacja nie wymaga żadnych modyfikacji karabinu za wyjątkiem odkręcenia drewnianego łoża.