Ukraińcy zdobyli Frankensteina. To hybryda pojazdu z okrętem

Wojna w Ukrainie jest pełna zadziwiających wynalazków po obydwu stronach, a do ciekawszych jak dotąd można zaliczyć np. ukraińskie przeróbki MT-LB do roli niszczyciela czołgów , czy artylerii rakietowej krótkiego zasięgu . Z kolei po rosyjskiej stronie mieliśmy hybrydę dwóch transporterów , a teraz mamy przypadek posadzenia na MT-LB wieżyczki przeciwlotniczej stosowanej na okrętach rosyjskiej marynarki wojennej.

Wygląda, że jest to dzieło należące do 1 Samodzielnej Brygady Strzelców Zmotoryzowanych donieckiej milicji republiki ludowej. Milicje republik ludowych już od początku wykorzystywały najgorszy jakościowo sprzęt pamiętający nawet czasy carskiej Rosji, więc ten wynalazek już nie dziwi.

Transportery opancerzone MT-LB to konstrukcja z lat 60. XX wieku, która początkowo została zaprojektowana jako gąsienicowy ciągnik artyleryjski dla dział przeciwpancernych T-12 Rapira, ale z czasem wykorzystywano je jako transportery opancerzone wyposażone w wielkokalibrowy karabin maszynowy. Ponadto to podwozie stanowi też bazę dla rakietowych niszczycieli czołgów 9P149 Szturm-S i armatohaubicy 2S1 Goździk .

Z kolei w przypadku przejętego egzemplarza mamy do czynienia wieżyczką 2M-7 zawierającą dwa wielkokalibrowe karabiny maszynowe KPW z lat 40. XX wieku w kal. 14,5x114 mm wraz z celownikiem przeciwlotniczym osiągające szybkostrzelność teoretyczną do 600 strz./min. Jest to dokładnie ten sam nabój co w przypadku rusznic przeciwpancernych PTRD i PTRS oraz wykorzystywanych przez Ukraińców karabinów antysprzętowych Snipex Aligator.