Ukraińcy z własną "paradą zwycięstwa". Były na niej zdobyczne czołgi

T-80 to rosyjski czołg podstawowy trzeciej generacji. Jego pierwsze wersje były produkowane jeszcze w Związku Radzieckim od 1976 r. Przez ten czas pojazd przeszedł liczne modernizacje. Niektóre z nich – jak wspomniane już warianty BW i BWM – są używane przez Rosjan podczas wojny w Ukrainie .

T-80BWM, który wszedł do służby w 2018 r., stanowi najnowszą modernizację. Zasięg czołgu w tej wersji wynosi 500 km, podczas gdy w starszych wariantach nie przekraczał on 335 km. Z działa ulepszonego czołgu wystrzeliwane są pociski 9M119 Refleks o zasięgu do 5 km.