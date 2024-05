Ukraińcy ocenili abramsy. Amerykanie nie będą zachwyceni

Do Ukrainy trafiło do tej pory 31 czołgów Abrams. Chociaż początkowo brano pod uwagę warianty M1A2, ostatecznie (także na prośby samych Ukraińców) na front trafiły starsze modele M1A1. To czołgi, które w standardzie posiadają opancerzenie z paneli ze zubożonego uranu, ale w wersjach wysyłanych do Ukrainy zastosowano wkłady wolframowe.