Zmora rosyjskiej armii. Ukraińcy mają ten sprzęt z Polski

M120 Rak to sprzęt produkowany w zakładach Huta Stalowa Wola od 2016 r., który często jest przedstawiany jako najnowocześniejsza tego typu broń na świecie . Nie powstała zupełnie od podstaw, konstruktorzy zdecydowali się wykorzystać kołowe podwozie równie wysoko ocenianego transportera opancerzonego KTO Rosomak .

Najważniejszym elementem M120 Rak jest jednak moździerz kal. 120 mm z lufą o długości 25 kalibrów . Dzięki niemu możliwe jest rażenie celów oddalonych o maksymalnie ok. 12 km, przy szybkostrzelności na poziomie 6-8 pocisków na minutę. W efekcie pokładowy zapas 46 pocisków może zostać skierowany w stronę wroga w ciągu kilku minut . Na najnowszym nagraniu, jakie zostało opublikowane w mediach społecznościowych można zobaczyć wnętrze M120 Rak i obsługującego system ukraińskiego żołnierza.

To pierwsze takie nagranie z Ukrainy. M120 Rak to sprzęt, który nie jest częstym gościem w relacjach z frontu. Z ogólnodostępnych informacji wiadomo, że Kijów otrzymał trzy moduły kompanijne. Jak wyjaśniał Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski, na przykładzie polskiego wojska można wskazać, że każdy z nich składa się z ośmiu moździerzy, a także trzech wozów amunicyjnych, dwóch wozów rozpoznawczych, czterech maszyn dowodzenia oraz pojazdu do remontu uzbrojenia.