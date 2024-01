Polski Krab z indyjskim dodatkiem. "Pierwszy raz w historii"

Ukraińcy używają indyjskich pocisków kal. 155 mm do polskiej armatohaubicy AHS Krab – podaje portal Bulgarian Military. "To pierwszy raz w historii, kiedy zauważono takie 155-mm pociski artyleryjskie" – czytamy. Warto tym samym podkreślić, że Indie w ostatnim czasie odcinają się od rosyjskiej broni.

Na komunikatorze Telegram pojawiły się nagranie i zdjęcia, które przedstawiają ładowanie po przekazanych Ukrainie polskich haubic AHS Krab innych niż zwykle pocisków kal. 155 mm. To pierwszy raz, kiedy do sieci trafia nagrania przedstawiające użycie indyjskiego pocisku w polskiej maszynie na froncie.

Jak zauważa Bulgarian Military, używane przez Ukraińców indyjskie pociski to model BB HE ERFB – odłamkowo-burząca amunicja o zwiększonym zasięgu. Masa całkowita pojedynczego egzemplarza wynosi ok. 46 kg i mierzy dokładnie 861 mm długości. Producent podkreśla, że maksymalny zasięg pocisku wynosi niespełna 40 km.

Co ważne jednak, nie wiadomo, skąd dokładnie indyjskie pociski mogły pojawić się w Ukrainie. Bulgarian Military wyjaśnia, że może to być tajemnicza wysyłka bezpośrednio z Nowego Delhi, ale nie można też wykluczyć pośredniego wsparcia, tj. przekazania broni przez sojuszników. Drugi scenariusz byłby dobrym rozwiązaniem dla Indii, którym może zależeć na utrzymaniu dobrych relacji z Rosją, choć – jak pokazują ostatnie miesiące – Nowe Delhi odcina się od rosyjskiej broni, co potwierdza m.in. rezygnacja z podpisania wszelkich potencjalnych kontraktów z krajem agresora podczas Dubai Airshow 2023.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Polskie Kraby w Ukrainie

Przypomnijmy, że armatohaubice AHS Krab to polskie armatohaubice, które wielokrotnie były chwalone przez ukraińskich ekspertów. Broń miała zmienić sytuację na froncie, a ponadto odkrywa kluczowe role w utrzymywaniu sojuszniczych pozycji w trakcie walk.

Określany mianem "polskiego boga wojny" Krab to samobieżna haubica kal. 155 mm (lufa o długości 52 kalibrów), którą osadzono na podwoziu o trakcji gąsienicowej. Polska broń jest wyposażona w jednostkę napędową, która generuje moc na poziomie 1000 KM. Ta pozwala rozpędzić się Krabowi do prędkości ok. 70 km/h.

Zobacz także : Jak długo jeszcze wytrzyma Rosja? Ekspert podał datę

AHS Krab wykorzystuje standardowe pociski kal. 155 mm, które osiągają donośność od 5 do 40 km – tą samą specyfikacją mogą pochwalić się indyjskie BB HE ERFB, które docierają na dystans 40 km. Poza główną armatą, producent umieścił w Krabie stanowisko z karabinem maszynowym WKM-B kal. 12,7 mm. Do obsługi pojazdu jest wymagana obecność pięcioosobowej załogi.

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski