Kilkaset rakiet w magazynach. Nie oddadzą ich Ukrainie?

Jak czytamy na Defense Express, amerykańska armia w ostatnich miesiącach 2023 r. dysponowała ok. 1100 rakietami M39 i M39A1 ATACMS. Teraz natomiast krążą spekulacje dotyczące ewentualnych dostaw "przeterminowanych" rakiet ATACMS do Ukrainy lub ich utylizacji. Mowa o pociskach, których została przekroczona data ważności.

Wspomniane rakiety ATACMS , którymi dysponują obecnie USA to warianty oznaczone jako M39 oraz M39A1. Oba są identyczne w kontekście wymiarów, bowiem mierzą niemal 4 m długości i 61 cm średnicy oraz są napędzane silnikiem rakietowym na paliwo stałe. Różnią się jednak tym, co producent umieścił wewnątrz.

Łączna masa pojedynczego pocisku M39 (Block I) wynosi niespełna 1,7 t, z kolei sama głowica waży ok. 600 kg. Maksymalna jego prędkość to z kolei 3 Ma (1 tys. m/s).

Kolejne z magazynowanych w USA pocisków to M39A1 (Block IA), które wykorzystują naprowadzenie wspomagane przez GPS (zwykły M39 wykorzystuje naprowadzenie inercyjne) i mogą przenosić znacznie mniej bomb M74, bo "tylko" 300 ładunków. Pocisk M39A1 waży ok. 1,3 t, a zasięg tej amunicji wynosi do 300 km, jednak – co ważne – te oraz nowsze warianty mogą być używane tylko z wyrzutniami M270A1 i M142.