Ukraina potrzebuje jej "już teraz". To kluczowa broń

To produkowany przez koncernem Raytheon system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej średniego zasięgu. Może służyć do zwalczania celów na dystansie nawet 50 km i pułapie do ok. 35 km (w najnowszej wersji NASAMS 3, w starszych zasięg i pułap są mniejsze). Wykorzystywane są tu pociski AIM-120 AMRAAM, w tym z wariantem ER o zwiększonym zasięgu, AIM-9X Sidewinder Block II oraz IRIS-T.