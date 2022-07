Ukraińcy pochwalili się kolejnym nagraniem. Su-25 w akcji [WIDEO]

Do sieci trafiło kolejne, imponujące nagranie pokazujące ukraińskiego pilota Su-25. Można na nim zobaczyć uzbrojenie tej maszyny, czyli niekierowane pociski S-25 kalibru 340 mm oraz moment wyrzucenia flar, które mają zmylić wroga. Przypominamy, co to za samolot i jakie ma możliwości.