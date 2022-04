Tym Ukraina może bronić wybrzeża. Nowa broń od USA i Brytyjczyków

Ukraiński serwis MIlitarnyj podaje , że USA przychyliły się do prośby Kijowa i badają możliwość włączenia broni przeciwokrętowej do pakietu uzbrojenia o wartości 800 mln dolarów. Wcześniej chęć dostarczenia takich systemów wyrazili Brytyjczycy. Na jaką broń może liczyć Ukraina?

Według brytyjskich mediów, Londyn może zaopatrzyć Ukrainę w amerykańskie przeciwokrętowe pociski manewrujące krótkiego zasięgu RCC Harpoon . Rzecz w tym, że tego rodzaju broń została zaprojektowana z myślą o marynarce wojennej Wielkiej Brytanii, dlatego konieczne jest wdrożenie rozwiązań technicznych, które pozwolą wykorzystać ją w systemie rakiet przybrzeżnych. Serwis Militarnyj zwraca uwagę, że jest to możliwe, gdyż zrobiono to już wcześniej w przypadku Tajwanu.

Harpoon to pocisk jednogłowicowy, napędzany silnikiem turbowentylatorowym Teledyne J402. Jest w stanie osiągać prędkość do 850 km/h, a za jego produkcję odpowiada Boeing Integrated Defense Systems. Broń została zaprojektowana w latach 70. przez firmę McDonnell Douglas. Standardowa wersja pocisku wykorzystuje aktywne naprowadzanie radarowe i może latać nad powierzchnią wody, unikając w ten sposób trafienia przez systemy przeciwlotnicze.

Cechą charakterystyczną Harpoona są cztery trójkątne skrzydła o obciętych końcówkach umieszczone w środkowej części korpusu. W zależności od wersji masa startowa pocisku wynosi od 550 do 680 kg, jego zasięg mieści się w zakresie pomiędzy 95 km a 280 kg. Co istotne, istnieją modyfikacje Harpoona, które można wykorzystać w bazach lotniczych, na okrętach nawodnych i podwodnych, oraz właśnie w systemach obrony wybrzeża.

W najnowszych wersjach możliwości pocisku zostały rozszerzone tak, aby mógł on razić zarówno w cele naziemne, jak i przybrzeżne. Harpoon wykorzystuje nawigację GPS przeciwko obiektom naziemnym i jednostkom nawodnym. Ważąca 227 kg głowica rakiety jest zdolna do niszczenia różnorodnych celów – podkreśla serwis Militarnyj. Nie wiadomo, jaką broń Ukraina może otrzymać od USA, ale prawdopodobnie również byłyby to pociski Harpoon.