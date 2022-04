Nie tylko "Moskwa". Rosyjska marynarka wojenna doznała bolesnego ciosu

Do uszkodzenia "Saratowa" doszło 24 marca. Zniszczona jednostka to okręt desantowy projektu 1171 (w kodzie NATO: "Aligator") zbudowana w stoczni Jantar w Kaliningradzie. "Saratow" został zwodowany w 1964 r., a dwa lata później wszedł do służby w rosyjskiej marynarce wojennej.