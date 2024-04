Mają potężny arsenał. Nie dadzą tego Ukrainie, bo boją się Putina

Wystarczy 180 myśliwców F-16 z zapasem rakiet i bomb oraz 1500 pocisków ATACMS, aby Ukraina "z łatwością dotarła do północnego regionu Azowa i granic, które istniały przed inwazją Rosji na Ukrainę w 2022 r." – twierdzi Petro Czernyk cytowany przez agencję Unian.

Ekspert wylicza, że USA ma wystarczająco dużo sprawnych broni, które można przekazać Ukrainie. W całym arsenale sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych ma znajdować się do 4 tys. rakiet ATACMS. Ponadto Czernyk wspomina, że spośród wyprodukowanych łącznie 4,5 tys. egzemplarzy F-16, na wyposażeniu amerykańskiej armii znajduje się kilkaset aktywnych samolotów.

Największym problemem, który stoi na drodze do przekazania cennych i pożądanych przez Ukrainie pocisków ATACMS i F-16 w większej ilości, jest "szantaż nuklearny Putina". – Nikt nie wie, kiedy blefuje [red. Putin], a kiedy jest bliski podjęcia decyzji – ocenia wojskowy. Ekspert dodaje, że kiedy "Putin będzie na skraju zagłady, przycisk nuklearny będzie jedyną gwarancją jego przetrwania". Stąd też opieszałość Zachodu w kontekście przekazania większych ilości broni, które teoretycznie powinny dać Ukrainie znaczącą przewagę.

Wspomniane myśliwce F-16 to jedna z cenniejszych broni, na którą armia obrońców wciąż czeka. Wedle ostatnich doniesień Ukraińcy mają w lecie otrzymać sześć maszyn – wkrótce później do armii trafi kolejne kilkadziesiąt egzemplarzy. Wciąż jednak brak oficjalnego komunikatu ze strony Kijowa ws. ostatecznego terminu transferu tej "bardzo wrażliwej i wymagającej konserwacji" broni.

Przypomnijmy, że F-16 to nie tylko potężny samolot z uwagi na dobrą manewrowość, prędkość maksymalną sięgającą 2 Ma (2400 km/h) i zasięg przekraczający 4 tys. km. To również platforma do przenoszenia cennych pocisków, które pozwolą zniszczyć ważne punkty na mapie Rosji. Na kilku węzłach uzbrojenia F-16 mogą bowiem znaleźć się m.in. pociski rakietowe AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM, ale też różnego rodzaju bomby (np. z rodziny CBU lub JDAM).