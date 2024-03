Bunt sojusznika Rosji? Zdjęcia satelitarne wyglądają podejrzanie

Brytyjskie ministerstwo obrony już w październiku 2023 r. informowało o bliskiej współpracy na linii Pjongjang - Moskwa owocującej rosnącą skalą i tempem dostaw wojskowych . Podawano dokładne trasy, po których kursują statki przewożące amunicję i broń, która docelowo trafia do rosyjskich wojsk stacjonujących w Ukrainie. Sytuacja utrzymywała się przez kilka miesięcy, ale teraz coś się zmieniło.

Jak wskazano w publikacji na łamach południowokoreańskiego NK Pro, transporty na dotychczasowych trasach nie są realizowane już od ok. trzech tygodni. Takie wnioski zostały wyciągnięte na podstawie analizy zdjęć satelitarnych z okolic północnokoreańskich portów. Ostatni rejs odbył się 12 lutego.

Jednocześnie oszacowano, że w ramach procederu trwającego od sierpnia 2023 r. cztery kontenerowce odbyły w sumie co najmniej 32 rejsy z Korei Północnej do Rosji.

Wsparcie zapewniane przez reżim Kim Dzong Una początkowo obejmowało przede wszystkim pociski kal. 122 mm i kal. 152 mm, które są zużywane przez Rosjan w bardzo dużych ilościach, ponieważ pasują do większości systemów artyleryjskich, jakie znajdują się na wyposażeniu armii Putina. Z ostatnich szacunków wynika, że Rosjanie mogli otrzymać już nawet 3 mln takich pocisków .

Z czasem pomoc z Korei Północnej została rozbudowa o pociski balistyczne. Wiadomo, że są to pociski KN-23 lub KN-24, zasilane na paliwo stałe i wyposażone w głowice bojowe o masie ok. 500 kg. Do sieci trafiły już zdjęcia pokazujące efekty wykorzystania ich w Ukrainie, które dobrze ukazują siłę rażenia północnokoreańskich pocisków.