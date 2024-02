Bolesna strata Rosjan. Żelazny ptak runął na ziemię

"To bardzo rzadka maszyna" – czytamy. O zestrzeleniu rosyjskiej maszyny przeznaczonej do rozpoznania i kontroli radarowej dalekiego zasięgu informuje m.in. rosyjski korespondent wojenny Władimir Romanow, na którego powołuje się Bielsat.

Wspomniany A-50 Beriew to następca Tupolewa Tu-126. Maszyna powstała z myślą o wykrywaniu i śledzeniu wszelkich obiektów, które znajdują się w powietrzu i poruszają się w odległości do 650 km od radaru Liana zainstalowanego na kadłubie samolotu. A-50 może też wykrywać cele naziemne, jednak wówczas zasięg wykrywania jest ograniczony do 300 km. Pozwala to jednak prowadzić misje obserwacyjne, przechwytywanie wrogich jednostek, ale też umożliwia Rosjanom wspieranie ataków naziemnych.