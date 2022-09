Turecki pogromca Rosjan w Kielcach. Do zobaczenia na MSPO 2022

Drony zaprojektowane dzięki Selçukowi Bayraktarowi, byłemu studentowi MIT z tytułem magistra z zakresu kontroli manewrów śmigłowców bezzałogowych stały się sławne na całym świecie. Pierwszy raz było o nich głośno podczas azersko-armeńskiego konfliktu w Górskim Karabachu trwającego od 27 października do 10 listopada 2020 roku.

Azerowie dzięki nim zadawali Ormianom bardzo duże straty, co spowodowało, że do grona klientów dołączyła Ukraina, Rumunia oraz Polska, która ma otrzymać pierwszego drona jeszcze w tym roku. Warto też nadmienić, że obecny na MSPO 2022 Bayraktar TB2 jest z widoczną biało-czerwoną szachownicą.

Teraz tureckie drony były z jednym najbardziej istotnych ukraińskich środków rażenia podczas epizodu kijowskiego. Niestety z czasem Rosjanie nauczyli się nimi jakoś radzić, więc drony wykonywały mniej misji uderzeniowych. Dopiero w ostatnim czasie jak Ukraina dostała antyradiolokacyjne pociski HARM to naloty Bayraktarów wróciły do przysłowiowej gry.

Bayraktar TB2 to dron klasy MALE (medium-altitude long-endurance) zdolny do lotu na pułapie maksymalnie 7,6 km przez 27 godzin w oddaleniu o 150 lub 300 km od stacji kontrolnej (zasięg zależny od wybranego wariantu). Dron może przenosić do 150 kg ładunku obejmującego poza głowicą obserwacyjną z kamerą termowizyjną lub radarem typu AESA także uzbrojenie na czterech pylonach.