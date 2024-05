Tony sprzętu trafią do Ukrainy. To odpowiedź na prośbę Zełenskiego

Pojazd może poruszać się z maksymalną prędkością ok. 70 km/h, a jego zasięg szacuje się na 500 km. Ma długość ponad 5 metrów, szerokość ok. 3 metrów i wysokość 2,62 metra. Jego masa to blisko 14 ton. Na pokładzie YPR-765 pomieści się 3-osobowa załoga, w tym kierowca, dowódca i działonowy, a w razie potrzeby zapewnia on transport nawet 7-8 żołnierzom. Pojazd może również służyć do transportu rannych lub przewozu amunicji.