Orły zmieniają trasy swoich lotów. Omijają objętą konfliktem Ukrainę

Badanie po raz pierwszy ujawniło, jak wojna wpływa na migrację zagrożonego gatunku orła grubodziobego przelatującego przez Ukrainę. Przeprowadzona analiza, zainicjowana jeszcze przed inwazją Rosji na Ukrainę w 2022 r. przez zespół naukowców z University of East Anglia (UEA), British Trust for Ornithology (BTO) oraz Estońskiego Uniwersytetu Nauk Życia, niespodziewanie uwzględniła nowy, dramatyczny czynnik - konflikt zbrojny.

Publikacja, która ukazała się na łamach "Current Biology" opisuje, jak ptaki musiały dokonywać znaczących zmian w swojej tradycyjnej trasie migracyjnej, ograniczając czas spędzany na ukraińskich obszarach odpoczynku lub całkowicie omijając je. Przed inwazją 90 proc. orłów zatrzymywało się na takich terenach, ale po wybuchu wojny liczba ta spadła do zaledwie 30 proc. Samce przemieszczały się wolniej, a średnia dodatkowa odległość, jaką musiały przebyć ptaki, wyniosła 85 kilometrów, co znacząco wydłużyło czas migracji. Dla samic skutkowało to wzrostem czasu migracji z około 193 godzin do 246, a u samców z 125 do 181 godzin.