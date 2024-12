"To szaleństwo". Donald Trump ostro krytykuje ataki w głębi Rosji

Prezydent elekt USA w wielu kwestiach dotyczących Ukrainy nie zgadza się z decyzjami podejmowanymi przez administrację Joe Bidena. Nie inaczej jest w kontekście dostaw broni dalekiego zasięgu, do jakich należą pociski ATACMS, a tym bardziej zgody na ich wykorzystanie do atakowanie celów w głębi Rosji. Ostatni z takich przypadków miał miejsce 11 grudnia br., gdy pociski ATACMS spadły na lotnisko w Taganrogu .

"To szaleństwo, co się dzieje. Zdecydowanie nie aprobuję ostrzału rakietowego setki mil w głąb Rosji. Dlaczego to robimy? Jedynie eskalujemy tę wojnę i czynimy ją jeszcze gorszą. Nie można było na to pozwolić" - powiedział Trump w wywiadzie dla magazynu "Time".