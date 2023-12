HIMARS pokazał klasę. Rosyjski sprzęt poszedł z dymem

Warto jednak podkreślić, że przedstawiony na nagraniu atak jest jednym z wielu, jakie Ukraińcy realizują przy wsparciu wspomnianych HIMARS-ów. To broń, która jeszcze w ostatnich tygodniach przyczyniła się do wyeliminowania z frontu m.in. wyrzutni Buk-M1 . Kilka dni przed tym incydentem Ukraińcy chwalili się zniszczeniem 2S3 Akacja .

Broń jest przystosowana do ostrzału z różnych typów amunicji. Standardowe pociski MLRS kal. 227 mm charakteryzują się zasięgiem ok. 80 km, natomiast obok nich, HIMARS może strzelać pociskami balistycznymi krótkiego zasięgu MGM-140 ATACMS, które w zależności od wersji, osiągają nawet 300 km zasięgu. Wszystkie rakiety wykorzystywane przez wspomniany system są wyposażone w kombinację nawigacji inercyjnej i satelitarnej. To gwarantuje precyzję trafienia w cel na poziomie kilku metrów – co zresztą potwierdzają liczne nagrania dokładnie wymierzonych w cel ataków realizowanych przez Ukraińców.