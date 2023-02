To najlepsza artyleria świata. Ukraina otrzyma ją od Szwecji

Wojna w Ukrainie pokazała, że we współczesnym polu walki artyleria odgrywa kluczową rolę. Samobieżna, automatyczna haubica FH77BW Archer może stanowić spore wzmocnienie, gdyż pod wieloma względami przewyższa nawet osławione polskie Kraby . Przede wszystkim jest to obecnie najszybsza broń tego typu na świecie. Co jeszcze potrafi ten "szwedzki bóg wojny"?

A to nie wszystko na co stać tę produkowaną od 2009 r. broń. "Archer potrafi także oddać do sześciu strzałów tak, aby – za sprawą zmienianego za każdym razem toru lotu pocisku – wszystkie sześć uderzyło w cel jednocześnie. Szybkość działania czyni z Archera groźną broń, a zarazem trudny do zlokalizowania i zniszczenia ogniem kontrbateryjnym cel, zdolny do ucieczki zanim zostanie namierzony" – opisywał możliwości szwedzkiego zestawu Łukasz Michalik.