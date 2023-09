To był pokaz siły polskiej armii. Najnowszy sprzęt otworzył ogień

Po defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego o wyposażeniu polskiej armii rozpisywali się dziennikarze niemal z całej Europy. Pod wrażeniem ostatnich zbrojeń byli m.in. Niemcy . Bardzo szybko pojawiła się kolejna okazja do przyjrzenia się nowoczesnej broni z bliska. W ramach Jesienny Ogień 23 zgromadzona publiczność zobaczyła ok. 70 sztuk różnego sprzętu wojskowego. Ministerstwo Obrony Narodowej zadbało o samoloty, czołgi, sprzęt artyleryjski czy transportery opancerzone. Tym razem wybrane jednostki otworzyły ogień.

Pierwsze Abramsy dotarły do Polski w czerwcu, to warianty M1A. Są wyposażone w armatę kal. 120 mm. W późniejszym czasie nad Wisłę trafią też nowsze warianty M1A2. HIMARS to z klei system artylerii rakietowej, który z racji swoich możliwości często określany jest jako "bóg wojny". Armie wielu państw cenią ten system za wysoką precyzję ataków. Mogą być przeprowadzane przy pomocy pocisków GMLRS lub ATACMS o zasięgu dochodzącym do aż 300 km.