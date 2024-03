Tam ukrywają go Rosjanie. Zdjęcia odsłoniły tajemnicę

Znane jest położenie kolejnego rosyjskiego samolotu radarowego dalekiego zasięgu A-50 – czytamy. To maszyna, której armia agresora używa do obserwowania ruchów przeciwnika w powietrzu, na lądzie i na wodzie. Zdjęcia satelitarne udostępnione przez Planet Labs pokazują, że Rosjanie przechowują samolot w mieście Taganrog.

Co ciekawe jednak, A-50 widać na zdjęciu zrealizowanym 29 lutego 2024 r., jednak samolotu nie było na płycie lotniska dzień wcześniej , w środę 28 lutego. Może to oznaczać, że maszyna jest w ciągłym użyciu i nieustannie wykonuje obserwację.

Z drugiej zaś strony pojawienie się A-50 w Taganrogu może świadczyć o tym, iż agresor chce ukryć i utrzymać jeden z ostatnich samolotów tego typu w bezpiecznym miejscu – choć obecność maszyny ok. 100 km od linii frontu może sugerować, że to opcja mniej realna.

Samolot mierzy niemal 50 m długości, a jego skrzydła osiągają 50,5 m rozpiętości. Tak masywna konstrukcja rozpędza się do prędkości 900 km/h i może operować na pułapie ok. 13 km. Zasięg lotu szacuje się zaś na 7,5 tys. km. Przybliżony koszt produkcji jednego egzemplarza A-50 to ok. 330 mln dolarów.