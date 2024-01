Skomplikowana pułapka na Rosjan. Ekspert zdradza szczegóły

W dalszej kolejności "rosyjscy dowódcy zrobili oczywistą, ale głupią rzecz" – czytamy na Forbes. Wysłali samolot A-50, który zwykle lata daleko nad Morzem Azowskim, aby poleciał na północ, co miało na celu zwiększenie widoczności na Krymie. – Jedyne, co musieli później zrobić Ukraińcy, to potajemnie rozmieścić odpowiednie systemy obrony powietrznej, by zaatakować samoloty A-50 i Ił-22 z dużej odległości – wyjaśnia Cooper.