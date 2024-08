Płonie od kilku dni. Ukraińcy nadal go atakują

23 sierpnia ok. godziny 5:00 kolejny ukraiński bezzałogowy statek powietrzny próbował zaatakować teren przedsiębiorstwa w Proletarsku. Jak podają niektóre media, "istnieje zagrożenie rozprzestrzenienia się ognia na zbiorniki z naftą."

Proletarsk znajduje się w obwodzie rostowskim, ok. 200 km od granicy z Ukrainą. Taka odległość nie stanowi przeszkody dla ukraińskich dronów. Już od wielu miesięcy atakowane są różne obiekty w Rosji (najczęściej lotniska i bazy wojskowe oraz rafinerie), niektóre z nich są położone jeszcze dalej w głębi tego kraju.

Ukraińcy opracowali już kilka modeli dronów dalekiego zasięgu. Najbardziej znane są Rubaka o zasięgu ok. 500 km oraz Bóbr, które są w stanie przelecieć nawet 1000 km. Długość dronów Bóbr szacuje się na ok. 3,5 m, a masę przenoszonego przez nich ładunku wybuchowego na maksymalnie 75 kg. Są w stanie osiągać prędkość do nawet 200 km/h.