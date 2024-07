Najlepsza broń przeciwko rosyjskim dronom. Nieoczywiste wskazanie eksperta

Shahed-136 i Shahed-131 stały się zmorą Ukraińców. To drony produkowane przez Iran na bardzo dużą skalę, którymi Rosjanie często atakują nie tylko ukraińskich żołnierzy i ich sprzęt, ale także ukraińskie miasta i cywilów. Tanie konstrukcje wykorzystywane na masową skalę sprawiają, że nieopłacalne, a wręcz niemożliwe jest przeciwstawienie się im przy pomocy zaawansowanych systemów obrony przeciwlotniczej takich jak np. Patriot, w którym wykorzystywane są bardzo drogie pociski .

Oleksandr Kowalenko uważa, że spośród systemów wykorzystywanych do zwalczania pochodzących z Iranu bezzałogówców na szczególne wyróżnienie zasługuje VAMPIRE (Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment). To ciekawa konstrukcja, na potrzeby której niekierowane rakiety Hydra kal. 70 mm zostały zmodyfikowane i doposażone w układ naprowadzania oraz powierzchnie aerodynamiczne. Tym samym stały się bronią kierowaną, która zmierza do celu oznaczonego wiązką lasera.