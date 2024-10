Tajna broń Izraela. Przez 30 lat ukrywali jej istnienie

Pocisk Spike NLOS (Non Line Of Sight) transmituje bowiem w czasie rzeczywistym obraz do wyrzutni, dzięki czemu można zaatakować cel znając tylko jego przybliżone położenie. Pozwala to na prowadzenie ostrzału bez ponoszenia przez strzelającego ryzyka – zarówno na linii styczności wojsk, jak i na płytkim zapleczu przeciwnika.