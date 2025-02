Obiekt 825 to nazwa podziemnej bazy okrętów podwodnych w Bałakławie na Krymie. Zbudowano ją w latach 50. XX wieku, drążąc w skale tunel, biegnący na wysokości lustra wody. Dzięki temu do schronu mogły przed laty wpływać wynurzone okręty podwodne, znajdujące bezpieczną przystań we wnętrzu góry.