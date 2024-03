Film pokazuje całą prawdę. Ten MiG przenosi prawdziwe cudo

Ukraińcy coraz śmielej korzystają ze wspomnianych bomb Hammer, których przekazanie do Kijowa Francuzi ogłosili na początku 2024 r. Pakiet ok. 600 bomb ma zostać przekazany partiami w ciągu całego roku. Wiadomo natomiast, że broń znajduje się na wyposażeniu ukraińskiej armii przynajmniej od marca. Wtedy bowiem do sieci trafiło pierwsze udokumentowanie użycie AASM Hammer .

Wkrótce później Ukraińcy pochwalili się pierwszym zdjęciem MiG-a-29 z francuską bombą kierowaną. Teraz profil OSINT Technical publikuje kolejny dowód potwierdzający, że armia obrońców regularnie korzysta z Hammerów. Na krótkim filmie widać bowiem MiG-a-29 wyposażonego we francuską broń. Analitycy dodają, że widoczny na filmie samolot mógł być tym, który został wykorzystany do przeprowadzenia ataku sprzed kilku dni na jeden z budynków w Lubymiwce, gdzie gromadzili się rosyjscy żołnierze.

Generalnie rzecz ujmując francuskie "młoty" to broń podobna do amerykańskich bomb JDAM/ER. AASM Hammer (Armement Air-Sol Modulaire Highly Agile Modular Munition Extended Range) to moduły przystosowane do montażu w standardowych bombach Mk 82/83/84 – o czym informował wcześniej dziennikarz Wirtualnej Polski Przemysław Juraszek. Ich waga to odpowiednio 225, 450 i 900 kg.