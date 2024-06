Tajemnicze obiekty Rosjan na froncie. Nie wiadomo, czym dokładnie są

Na Telegramie należącym do Serhija Beskrestnowa, ukraińskiego żołnierza specjalizującego się w sprzęcie walki elektronicznym pojawił się post o tajemniczym sprzęcie Rosjan.

Wykluczył on, że jest to jakiś system walki elektronicznej bądź detektor akustyczny mający za zadanie wykrywanie dronów. Najbliżej są rosyjskie kopie amerykańskich dmuchanych anten satelitarnych GATR, ale ustawienie tak cennych obiektów na otwartym terenie byłoby głupotą nawet jak na Rosjan.

Z drugiej strony Rosjanie już pokazali swoją bezmyślność wielokrotnie , więc faktycznie mogą to być skupiska anten GATR bądź ich makiet mających wymusić na Ukraińcach zmarnowanie na nie np. rakiet GMLRS . Makiety, które czasem niemalże do złudzenia przypominają np. systemy przeciwlotnicze stały się jednym z kluczowych aspektów tej wojny.

System GATR to innowacyjna, łatwa w transporcie i odporna na warunki atmosferyczne rozkładana antena satelitarna pierwszy raz pokazana w 2014 roku. Idea polegała na umieszczeniu składanej anteny w dmuchanej kuli (pompowana ręcznie lub przez np. pompę elektryczną) co zapewnia m.in. odporność na warunki zewnętrze jak i łatwe możliwości ustawienia anteny bez konieczności stosowania klasycznego statywu. Pomysł został doceniony przez m.in. US Army, które zakupiło 36 systemów za 440 mln dolarów.