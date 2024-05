Tajemnicze czaszki sprzed miliona lat. Podpowiadają, co łączyło nas z Człowiekiem Smokiem

W latach 1989 i 1990 r. w dystrykcie Yunyang w prowincji Hubei w środkowych Chinach odkryto dwie liczące milion lat czaszki, które należały do nieznanych przedstawicieli ludzkości. Trzecia, podobna czaszka została znaleziona niedaleko tego miejsca w 2022 r. Jej pochodzenie również pozostawało niejasne. Pytania o to, czy czaszki należą do Homo erectus, wczesnych Homo sapiens, czy też mogą być powiązane z tajemniczym azjatyckim "Człowiekiem Smokiem", nie dawały naukowcom spokoju. Nowe badania rzucają jednak nieco więcej światła na odkrycia.