Śmiercionośna broń z drewna. Tworzono ją już 300 tys. lat temu

Archeolodzy już wcześniej podejrzewali, że nasi przodkowie używali drewnianych narzędzi co najmniej tak długo, jak narzędzi kamiennych, donosi Science Alert. Zwłaszcza że najwcześniejsze pośrednie dowody na obróbkę drewna przez ludzi pochodzą z okresu od 2 do 1,5 mln lat temu. Problemem był jednak brak wiarygodnych dowodów, które by to potwierdzały, ponieważ drewniane narzędzia - ze względu na ich główny budulec - ulegały szybszemu zniszczeniu lub rozkładowi. Wykorzystanie nowoczesnych technologii, w tym mikroskopii 3D oraz skanerów mirko-CT pozwoliło w końcu na potwierdzenie tych teorii.

Zaawansowane narzędzia pomogły ekspertom w zbadaniu 187 drewnianych artefaktów z Schöningen w Niemczech. Wśród nich rozpoznano co najmniej 20 sztuk broni myśliwskiej (w tym ok. 10 włóczni i 7 kijów do rzucania) i 35 domowych narzędzi. Jest to największy zbiór drewnianych artefaktów z plejstocenu, czyli takich, które powstały od 2,58 mln do 11,7 tys. lat temu. Zarówno narzędzia, jak i broń były wykonane z elastycznego i trwałego drewna, w tym świerku, sosny i modrzewia. Zdaniem badaczy broń umożliwiała polowania na większe zwierzęta. Na stanowisku archeologicznym w Schöningen znaleziono również dowody istnienia ok. 25 zamordowanych zwierząt, głównie koni.