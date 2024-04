Tajemnicza broń Ukraińców. Zaatakują Rosjan nawet w Arktyce

Do jednego z uderzeń wykorzystany został UJ-22 Airborne , którego zasięg wcześniej szacowano na ok. 800 km. Ukraińcy musieli przygotować nową modyfikację z dodatkowymi zbiornikami paliwa, która jest w stanie pokonać większy dystans. Poza tym Ukraińcy wykorzystali zmodernizowany do wersji bezzałogowej Aeroprakt A-22, ale na tym mają nie kończyć się ich plany i pomysły.

Informatorzy BILD twierdzą, że do końca br. ok. 10 producentów będzie w stanie dostarczać ukraińskiej armii drony o zasięgu ponad 2000 km. Nazwy, a tym bardziej specyfikacje przygotowywanych bezzałogowców pozostają owiane tajemnicą, chociaż bardzo prawdopodobne, że na liście znajduje się m.in. Sokół-300.

Z pojawiających się doniesień wynika, że jest to bezzałogowiec wizualnie podobny do tureckiego drona Bayraktar TB2, który może cechować się zasięgiem nawet 3000 km. O pracach Ukraińców nad tą konstrukcją pisał m.in. Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski .

Tu-95 to maszyny mogące osiągać pułap do 13,5 km i spędzać w powietrzu nawet 14 godzin bez tankowania. Ich zasięg to w takim przypadku 10,5 tys. km, ale z tankowaniem jest o 4 tys. km większy. Osiągają prędkość do ok. 830 km/h i mogą przenosić m.in. rakiety Ch-101 o deklarowanym zasięgu 5,5 tys. km.