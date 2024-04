Spędzi sen z powiek Rosjan. Ukraiński Sokół zwarty i gotowy

Rozwój technologii militarnej wprowadza jednak drony na zupełnie nowy poziom, czego dowodem jest włączenie do armii Ukrainy Sokołów-300 . To konstrukcja, która ze względu na specyfikację, zostawia konkurencyjne rozwiązania daleko w tyle. Sokół-300 dociera bowiem do celów oddalonych nawet o 3300 km od miejsca wystrzelenia.

Sokół-300 to przede wszystkim konstrukcja o imponującym zasięgu 3300 km, co oznacza, że nawet w przypadku wystrzelenia drona z Kijowa, a więc kilkaset kilometrów od granicy Rosji z Ukrainą, bezzałogowiec może dotrzeć nawet w okolice Noworosyjska, do baz lotniczych na kole podbiegunowym w Murmańsku i oczywiście do Moskwy. Tak duży zasięg pozwala pokryć znaczną część obszaru należącego do Federacji Rosyjskiej.