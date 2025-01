Ta broń kończy się Rosjanom. Liczby stanowią jasno

Przytaczane są dane z raportu The Military Balance 2024, z którego wynika, że na początku ubiegłego roku armia rosyjska dysponowała 550 haubicami holowanymi Hiacynt-B oraz 250 haubicami holowanymi Msta-B. To znaczący spadek względem stanów, z jakimi rosyjska armia miała do czynienia w 2022 r. dysponując 1100 sztuk Hiacynt-B i 750 egzemplarzami Msta-B.

Hiacynt-B i Msta-B to działa, w których wykorzystywane są pociski kal. 152 mm, standardowe dla poradzieckiej broni artyleryjskiej. Zostały opracowane odpowiednio na początku lat 70. i 90. ubiegłego wieku. Pozwalają razić cele oddalone o ok. 25 km przy pomocy podstawowych pocisków, ale w przypadku pocisków ze wspomaganiem rakietowym zasięg wzrasta do ok. 35 km.