Kolejna partia 2S43 Małwa dla Rosjan. To jedna z ich najnowszych broni

Rosyjska samobieżna haubicoarmata 2S43 Małwa to jeden z najnowszych dodatków do wyposażenia armii Putina. Jak już informowaliśmy, broń została zaprojektowana przez Centralny Instytut Badawczy "Buriewiestnik" z Niżnego Nowogrodu i jest produkowana przez zakłady Urałwagonzawod. Haubice 2S43 Małwa po raz pierwszy ujrzały światło dzienne w 2020 r. W tym roku ruszył też państwowe testy tej broni. Pierwsze egzemplarze haubicoarmat 2S43 Małwa zostały jednak wcielone do służby dopiero w październiku 2023 r., a po raz pierwszy dostrzeżono je w Ukrainie w czerwcu 2024 r .

System artyleryjski 2S43 Małwa opiera się na podwoziu samochodu ciężarowego BAZ-6010-027 z napędem 8x8. Pojazd jest wyposażony w silnik o mocy 470 KM, co pozwala mu osiągać prędkość dochodzącą do 80 km/h. Długość całości wynosi około 13 metrów, a masa oscyluje wokół 32 ton. Dzięki zastosowaniu kołowej trakcji, 2S43 Małwa może łatwiej manewrować na asfaltowych oraz szutrowych drogach, co zapewnia jej większą mobilność w porównaniu do tradycyjnych systemów gąsienicowych.