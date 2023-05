Wystarczył jeden strzał. Putin znów traci ważną broń

Za skuteczny ostrzał wrogich pozycji odpowiadają Ukraińcy z 3. Oddzielnej Brygady Szturmowej. To kolejna strata Putina, która dotyczy armatohaubicy z rodziny Msta . Jeszcze kilka dni temu na froncie znaleziono bliźniaczy do 2A65 Msta-B model 2S19M2 Msta-S z rozerwaną lufą . Tym razem jednak za stratę nie odpowiada niefrasobliwość Rosjan, a precyzyjny atak ukraińskich żołnierzy.

Dla Rosji każdy zniszczony sprzęt stanowi dużą stratę z uwagi na kurczące się wyposażenie armii . Brak kolejnej armatohaubicy nie jest wyjątkiem, bowiem Msta-B to jedna z broni, która realnie może zagrozić systemom NATO.

Msta-B jest w istocie haubicą holowaną kal. 152 mm , z której projekt odpowiada wołgogradzkie przedsiębiorstwo Tytan. Produkcja tych maszyn trwa do dziś, jednak nie istnieją szacunki mówiące o tym, ile egzemplarzy mogło powstać. Wiadomo jednak, że Msta-B jest na wyposażeniu armii BIałorusi, Kazachstanu, ale też Ukrainy.

Ważąca ok. 7 ton armatohaubica strzela pociskami kal. 152 mm. Oznacza to, że standardowymi pociskami są w tym przypadku odłamkowo-burzące OF45 o wadze niespełna 44 kg, które opuszczają długą na 7,2 m lufę z prędkością 823 m/s i docierajądo celu oddalonego o ok. 25 km.