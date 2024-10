Sprawdza się czarny scenariusz dla Rosjan. Skarżą się na "głód pocisków"

Ataki na obydwie te lokalizacje zostały przeprowadzone we wrześniu. Specjaliści z Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) już kilka dni po atakach sugerowali, że zniszczenie tak dużych zapasów amunicji będzie miało wpływ na poczynania Rosjan w najbliższym czasie . Ekspert wojskowy Jewhen Dykyi stwierdził z kolei wprost, że niewykluczone są nawet chwilowe niedobory amunicji wśród rosyjskich oddziałów walczących w Ukrainie i wygląda na to, że ten czarny dla Rosjan scenariusz zaczyna się sprawdzać.

Od samego początku wojny w Ukrainie to Rosjanie mieli możliwość prowadzenia znacznie liczniejszych ostrzałów. Dotyczyło to przede wszystkim prowadzenia ognia z systemów artyleryjskich. Podczas gdy Ukraińcy czekali na często opóźniające się posiłki z Zachodu Rosjanie dysponowali nie tylko dużymi zasobami amunicji z własnych zasobów, ale również posiłkami dostarczanymi z Iranu czy Korei Północnej . Co ciekawe, północnokoreańskie pociski różnych typów znajdowały się w obydwu zniszczonych we wrześniu rosyjskich składach.

Iskander (dedykowane do systemu Iskander-M) i KN-23 są pociskami balistycznymi krótkiego zasięgu, co w ich przypadku oznacza możliwość atakowania celów oddalonych o odpowiednio ok. 500 km oraz ok. 600 km. KN-23 ma ok. 9 m długości i ok. 1 m średnicy, Iskander jest nieco mniejszy, mierzy nieco ponad 7 m długości.