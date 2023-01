System rakietowy Polaris/Poseidon. Aby zniszczyć Moskwę, wymyślili nawigację satelitarną

Okręty podwodne z pociskami balistycznymi to obecnie jedna z najcenniejszych broni. Trudne do wykrycia i zniszczenia są zarazem jednym z gwarantów atomowego pokoju – ich istnienie sprawia, że wojna atomowa staje się niemożliwa do wygrania.

Strategiczne korzyści, jakie zapewnia możliwość wykonania ataku na cele lądowe z wykorzystaniem okrętów podwodnych, dostrzeżono już w czasie II wojny światowej. Japończycy snuli wówczas plany uderzenia na Amerykę (m.in. na Kanał Panamski) z wykorzystaniem podwodnych lotniskowców – okrętów I-400 Sen Toku, transportujących po trzy wodnosamoloty Aichi M6A1 Seiran.

Pomysł na uderzenie spod wody miała także III Rzesza. Niemcy planowali wykorzystać rewolucyjne pod względem konstrukcji U-Booty typu XXI, które miały przepłynąć Atlantyk, holując za sobą kapsuły z pociskami balistycznymi V-2. Po wynurzeniu przy wschodnim wybrzeżu USA, pociski miały zostać użyte do ataku rakietowego na Amerykę.

Boomer – nośnik atomowej zagłady

Pomysły te pozostały w sferze planów. Pierwsze okręty podwodne, wyposażone w różnego rodzaju pociski rakietowe, zbudowali w latach 50. XX wieku Rosjanie. Ale dopiero Stany Zjednoczone opracowały broń, określaną potocznie mianem boomerów.

To okręty podwodne z napędem atomowym, wyposażone nie w jeden czy dwa, ale co najmniej kilkanaście pocisków balistycznych z głowicami jądrowymi. Boomery to technologiczna i militarna rewolucja, która wpłynęła na globalny balans sił. Ich napęd pozwala na bardzo długie przebywanie w zanurzeniu, a tym samym unikanie wykrycia.

Przenoszony przez te okręty arsenał jest zarazem na tyle potężny, że atak wykonany nawet przez jeden okręt jest w stanie zniszczyć główne ośrodki militarne czy przemysłowe dużego państwa.

Pierwszy okręt podwodny z napędem i bronią jądrową

Pierwszymi okrętami podwodnymi, które można uznać za pełnoprawne boomery, były jednostki typu George Washington. Pierwszy z nich – USS George Washington – został zwodowany w 1959 roku. Okręt miał 116 metrów długości, wypierał 6,7 tys. ton i był obsługiwany przez 136-osobową załogę.

Źródło zdjęć: © Domena publiczna USS George Washington - pierwszy okręt z pociskami Polaris. Widoczny na zdjęciu "garb" za kioskiem okrętu mieści silosy startowe

O jego wyjątkowości stanowiły dwa elementy: napęd i uzbrojenie. Za ten pierwszy odpowiadał pojedynczy reaktor S5W, który na niemal dwie dekady miał wyznaczyć dla US Navy standard napędu jądrowego.

Pociski Polaris - były w stanie zniszczyć całą Moskwę

Uzbrojeniem George’a Washingtona, obok torped, było 16 pocisków balistycznych Polaris, umieszczonych w pionowych, wbudowanych w kadłub silosach i mogących startować spod wody.

Była to broń przełomowa – zmieniała okręt podwodny z broni taktycznej, przeznaczonej do bezpośredniej walki z przeciwnikiem, w nośnik broni strategicznej, zdolnej obrócić w perzynę stolicę wroga czy jego zaplecze przemysłowe. Pierwszy, testowy start pocisku Polaris miał miejsce 7 stycznia 1960 roku.

Pociski Polaris miały 8,5 metra długości i ważyły prawie 13 ton. Przenosiły jedną głowicę Mk.1/W47-Y1 o mocy 600 kT i oferowały celność (CEP) rzędu 1,8 km – za mało, aby zniszczyć ukryte pod ziemią instalacje militarne, ale wystarczająco, aby trafić w duże miasto. Ich zasięg, wynoszący 2200 metrów wyznaczono według założenia, aby działające na Morzy Norweskim okręty były w stanie zniszczyć Moskwę.

Jak trafić w Moskwę?

Za naprowadzanie na cel odpowiadał umieszczony w każdej rakiecie system nawigacyjny, wykorzystujący zanurzony w cieczy żyroskop IRIG (Inertial Rate-integrating Gyroscope), akcelerometr PIGA (Pendulating Integrating Gyroscopic Accelerometer) i pierwszy cyfrowy, w pełni tranzystorowy komputer nawigacyjny.

Źródło zdjęć: © Domena publiczna Start pocisku Polaris z wynurzonego okrętu podwodnego

Aby całe to wyrafinowane wyposażenie mogło prawidłowo działać, konieczny był jeszcze jeden element układanki: możliwość szybkiego i dokładnego określenia miejsca, z którego pocisk jest odpalany. Dotychczasowe metody nawigacyjne, wystarczające do poruszania się okrętów po morzach i oceanach, były niewystarczające – nie oferowały wystarczającej szybkości i precyzji.

Dlatego budując strategiczny kompleks rakietowy Polaris (w późniejszych latach Polaris/Poseidon), Amerykanie postawili oprzeć go na jeszcze jednym, technologicznie rewolucyjnym rozwiązaniu: nawigacji satelitarnej.

NAVSAT - pierwsza nawigacja satelitarna

Był to system o nazwie Transit, znany także jako NAVSAT, zakładający wykorzystanie konstelacji pięciu satelitów poruszających się po orbitach okołobiegunowych na wysokości ok. 1100 km (w kosmosie znajdowało się jednocześnie 10 satelitów – pięć pełniło rolę zapasu).

Źródło zdjęć: © Domena publiczna Jeden z satelitów systemu Transit

Do ustalenia pozycji korzystano ze zjawiska Dopplera i zmian częstotliwości nadawanego przez satelitę sygnału, w zależności od tego czy oddalał się on, czy tez zbliżał do naziemnego odbiornika.

Potrzebne do tego celu obliczenia były wykonywane za pomocą komputera AN/UYK-1 – modułu obliczeniowego o objętości około metra sześciennego, zamkniętego w kapsule o zaokrąglonych krawędziach, co ułatwiało transport komputera przez luki okrętu podwodnego.

NAVSAT zapewniał dokładność rzędu 200 metrów, a czas ustalania pozycji wynosił około 15 minut. Warto zauważyć, że NAVSAT, opracowany pierwotnie dla celów militarnych został – podobnie jak kilkadziesiąt lat później GPS – szybko udostępniony cywilom.

Ze względu na swoją specyfikę NAVSAT sprawdzał się jednak głównie w przypadku ruchu morskiego, co wynikało z gabarytów odbiornika, ale także z braku możliwości ustalania pozycji w czasie rzeczywistym. Ostatni satelita NAVSAT został wystrzelony w 1988 roku, a 1996 roku wojsko całkowicie zrezygnowało z tego systemu nawigacji, przechodząc na system GPS.

Łukasz Michalik, dziennikarz Wirtualnej Polski