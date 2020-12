WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne Wiadomości + 2 zdrowieoświetlenie led Klaudia Stawska 4 godziny temu Światła ledowe - czy są zdrowe? Wpływ oświetlenia LED na zdrowie Eksperci od lat mają świadomość tego, że sztuczne światło wpływa na nasze zdrowie. Światła ledowe - czy są zdrowe? W tym artykule przyjrzymy się wpływowi oświetlenia LED na zdrowie. Share Światła ledowe - czy są zdrowe? Wyjaśniamy Źródło: Pexels Oświetlenie LED cieszy się coraz większą popularnością i staje się coraz powszechniejsze w domach, biurach i miejscach publicznych. Jego niewątpliwą zaletą jest energooszczędność, ponieważ w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami, światła ledowe zużywają ok. 10 razy mniej energii i są mniej podane na uszkodzenia. Jednak, czy światła ledowe są zdrowe? Co to jest LED? Jak działa technologia ledowa LED, czyli dioda elektroluminescencyjna to półprzewodnikowe źródło światła, które emituje światło, gdy przepływa przez nie prąd. Elektrony w półprzewodniku uwalniają energię w postaci fotonów. Kolor światła (odpowiadający energii fotonów) jest określony przez energię potrzebną elektronom do przekroczenia pasma półprzewodnika. Ze względu na swoją energooszczędność, światła ledowe zyskują na coraz większej popularności. Ich główną zaletą jest to, że mogą nieprzerwanie świecić nawet do 30 000 godzin, co przekłada się często na 2 - 3-letni okres gwarancyjny. Jednak jak każde sztuczne światło, nie są obojętne dla naszego zdrowia. Lekarze zalecają, by spędzać w naturalnym świetle co najmniej kilka godzin. Wpływ oświetlenia na nasze samopoczucie jest oczywisty, co wiele osób odczuwa jesienią i zimą, gdy dni stają się krótsze. Zwłaszcza w tym okresie roku, więcej przebywamy w doświetlanych pomieszczeniach i tutaj pojawia się pytanie, jaki ma to wpływ na nasze zdrowie. Światła ledowe - czy są zdrowe? Naukowcy zajmujący się badaniem wpływu oświetlenia LED na zdrowie, zaznaczają, że problemy mogą pojawić się przede wszystkim, jeśli korzystamy z niecertyfikowanych produktów niskiej jakości. Eksperci zwracają uwagę, że w takim wypadku możemy być narażeni na trzy główne zagrożenia, jeśli zbyt długo przebywamy w pomieszczeniu oświetlanym niskiej jakości żarówkami LED. Migotanie - szczególnie widoczne w przypadku diod LED niskiej jakości i może przyjąć bardzo zauważalne efekty; może powodować pieczenie i swędzenie oczu, problemy z koncentracją, ból i zawroty głowy, a nawet nadpobudliwość. Zazwyczaj w takich wypadkach wystarczy wymienić światła ledowe na lepszej jakości, ale w niektórych przypadkach konieczne może być sprawdzenie instalacji elektrycznej. Efekt oślepienia - chociaż diody LED są energooszczędne, to emitują duże ilości światła; to z kolei może wywołać efekt oślepienia. Optymalna światłość dla człowieka wynosi 2000 cd/m² i kiedy przekracza 10 000 cd/m², staje się oślepiająca - zdarzały się przypadki, że pojedyncze diody osiągały tę granicę i w takim wypadku lepiej jest je wymienić na kilka o mniejszej mocy. Szkodliwe niebieskie światło - emitowanie szkodliwego niebieskiego światła to kolejny zarzut skierowany w kierunku oświetlenia ledowego. Część ekspertów jest zdani, że może ono powodować chorobę oczu AMD, która polega na degradacji siatkówki i może prowadzić do utraty wzroku. Część badań potwierdza, że niskiej jakości diody LED, faktycznie mogą przyczynić się do pogłębienia objawów AMD. W mediach pojawiają się informacje na temat wykorzystania szkodliwych substancji chemicznych w światłach ledowych. Warto sprostować, że w certyfikowanych diodach LED nie ma toksycznych materiałów i mogą być one poddawane recyklingowi, jak inne urządzenia elektryczne. Zobacz: Jak chronić się przed phishingiem? Na co zwrócić uwagę? [Wideo] Światła ledowe a wpływ na samopoczucie Jak wspomnieliśmy na początku, każde sztuczne światło może wpływać na nasze samopoczucie. Długotrwały brak kontaktu z naturalnym światłem może wpływać na problemy z koncentracją, samopoczucie i stan psychiczny człowieka. Jak podaje ABC Zdrowie, powołując się na badania francuskiej agencji ANSES, "długotrwałe oddziaływanie oświetlenia LED może niekorzystnie wpływać na wzrok człowieka. Nadmiernego kontaktu z tego typu oświetleniem powinny zatem unikać przede wszystkim dzieci oraz osoby dotknięte afakią lub noszące sztuczne soczewki". Warto jeszcze raz podkreślić, że wszystkie zagrożenia dla zdrowia, jakie mogą wiązać się z przebywaniem w miejscach oświetlonych didami LED, wynikają z niskiej jakości produktów. Dlatego lepiej nie oszczędzać na światłach ledowych i wybierać certyfikowane produkty znanych i renomowanych producentów. Pozorna oszczędność na żarówkach LED może przełożyć na poważne koszty dla naszego zdrowia. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze